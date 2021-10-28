فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 3 لبنانيين (رجلي أعمال وعضو بالبرلمان اللبناني) لضلوعهم في أنشطة تقوض "حكم القانون" وأكدت أن "العقوبات المفروضة على لبنانيين بمثابة دعوة لساسة البلاد إلى النأي عن المحسوبية والفساد وإيلاء الأولوية لاحتياجات الشعب."
وكانت الخزانة الأمريكية، قد اتهمت أمس الأربعاء، حزب الله بالسعي إلى "إساءة استغلال النظام المالي العالمي عبر تأسيس شبكات عالمية من الممولين لدعم نشاطه الإرهابي".
وطالبت الولايات المتحدة حكومات العالم، مايو المنصرم، باتخاذ إجراء ضد جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية المدعومة من إيران.
في حين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات على 3 لبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.