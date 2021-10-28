مجلس الأمن يدعو لحكومة يديرها مدنيون في السودان

وجاء في نص البيان: «يدعو أعضاء مجلس الأمن السلطات العسكرية السودانية، إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية».
وجاء هذا البيان بعد مفاوضات شاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وصاغته بريطانيا وتدخلت روسيا للتخفيف من حدة اللغة المستخدمة فيه. وقال البيان إن مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى استئناف الحوار السياسي، دون شروط مسبقة، والإفراج الفوري عن المعتقلين مع الحق في التجمع السلمي. وأن: «المجلس يدعو جميع الأطراف على الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام، والتي تدعم التحول الديمقراطي في السودان».
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن أي محاولة، لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان، تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر.
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