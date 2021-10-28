بلينكن: على المسؤولين اللبنانيين اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين فاسدين وعضو في البرلمان، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة في تعزيز المساءلة في لبنان.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “على المسؤولين اللبنانيين إنهاء الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون”.

جدير بالذكر أن السلطات الأميركية فرضت اليوم الخميس عقوبات على كل من رجلي أعمال لبنانيين وعضو في البرلمان اللبناني بسبب تقويض سيادة القانون.

وأوضحت وزارة الخزانة الاميركية بأن “كلاً من رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، مقرب من التيار الوطني الحر، والنائب جميل السيد المرشح من قبل حزب الله، ساهموا بنشاطهم إلى انهيار الحوكمة الجيدة ودولة القانون واستفادوا من الفساد في لبنان واغتنوا منها على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة”.

وشددت الوزارة في بيانها على أن اللبنانيين يستحقون وضع حد للفساد المستشري الذي يمارسه بعض رجال الأعمال والسياسيين.