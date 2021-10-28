خطة جديدة لمكافحة فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا وسلالاته المتحورة، كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد في أفقر الدول مطالبة بمبلغ 23,4 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها.

وقالت المنظمة في بيان إن الشراكة بين وكالات الصحة العالمية الرئيسية “بحاجة إلى 23,4 مليار دولار لمساعدة أكثر الدول عرضة للوصول إلى وسائل مكافحة كوفيد-19 واستخدامها من الآن إلى سبتمبر 2022”. وشددت على أن هذا المبلغ ضئيل جدا مقارنة مع آلاف مليارات الدولارت من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وكلفة خطط الانعاش.

والأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب عدوى سلالة AY.4.2 من المتحورة دلتا، التي باتت تظهر أكثر في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوباء “سجلت زيادة في انتقال سلالة AY.4.2 منذ يوليو”.

وتتضمن السلالة ثلاث متحورات اضافية منها طفرتان في بروتين نتوء غلاف الفيروس Spike.

ووفقا لمنظمة الصحة فإن “دراسات وبائية ومخبرية جارية” لتحديد ما إذا كانت AY.4.2 أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 4,96 مليون شخص منذ اكتشاف الفيروس في الصين نهاية عام 2019، وفقا لحصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. في المجموع سجلت أكثر من 244 مليون حالة.

الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات الجديدة ب4% عن الأسبوع السابق، مع تسجيل 2,9 مليون إصابة جديدة. وأوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي سجلت زيادة في الحالات.