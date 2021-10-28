الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على نائب ورجلي أعمال لبنانيين على خلفية المساهمة "في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان".



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها قرر فرض عقوبات على عضو البرلمان اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري لأنهم "استفادوا شخصيا من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان مما أغناهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة".

وأوضح البيان أن "تصنيف هؤلاء الأفراد الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان تم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان."

وقالت مديرة (أوفاك) أندريا جاكي في البيان إن "الشعب اللبناني يستحق وضع حد للفساد المستشري الذي يمارسه رجال الأعمال والسياسيون الذين دفعوا بلادهم إلى أزمة غير مسبوقة."

وشددت على أن "الوقت قد حان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان" مؤكدة أن وزارة الخزانة الأمريكية "لن تتردد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان ".

وأشار البيان إلى أن الإجراء الصادر اليوم "يهدف إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من ممارسات المناقصات التي لم تتم وفق الأصول للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي." وأكد أن هذه العقوبات "تبرهن على الدعم الأمريكي للشعب اللبناني في دعوته للشفافية والمساءلة."