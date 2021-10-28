منظمة الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لمكافحة كورونا.. وتطلب 23,4 مليار دولار

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد في أفقر الدول مطالبة بمبلغ 23,4 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها.



وقالت المنظمة في بيان إن الشراكة بين وكالات الصحة العالمية الرئيسية "بحاجة إلى 23,4 مليار دولار لمساعدة أكثر الدول عرضة للوصول إلى وسائل مكافحة كوفيد-19 واستخدامها من الآن إلى سبتمبر 2022".

وشددت على أن هذا المبلغ ضئيل جدا مقارنة مع آلاف مليارات الدولارات من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وكلفة خطط الانعاش.