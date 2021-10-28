انت الان تتابع خبر 'كونميبول' يهدد بمقاطعة كأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-28 | 18:13
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هدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، بمقاطعة بطولة كأس العالم إذا نظمت كل عامين بدلا من أربعة.
وقالت الهيئة القارية في بيان بعد اجتماع مجلسها أمس الأربعاء في مدينة لوكي بالباراغواي: "لا توجد أسباب أو فوائد أو مبررات للتغيير الذي يقوده فيفا" لاستضافة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة".
واضاف: ان "الدول العشر التي تشكل كونميبول تؤكد أنها لن تشارك في نهائيات كأس العالم إذ نظمت كل عامين".
وكان مجلس الـ"فيفا"، صوت في ايار الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين.
ويواجه هذا المقترح معارضة كبيرة من اتحادات كرة قدم وأندية ولاعبين وروابط ومشجعين.
واضاف: ان "الدول العشر التي تشكل كونميبول تؤكد أنها لن تشارك في نهائيات كأس العالم إذ نظمت كل عامين".
وكان مجلس الـ"فيفا"، صوت في ايار الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين.
ويواجه هذا المقترح معارضة كبيرة من اتحادات كرة قدم وأندية ولاعبين وروابط ومشجعين.
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