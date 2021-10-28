ايران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب بيانات سرية وتتوعدها

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي: أن "نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية أصبح أسلوبا معتمدا لدى الوكالة الدولية، موضحا أن "الوكالة من حين إلى آخر تنشر "معلومات تفصيلية وبالجزئيات عن البيانات النووية الايرانية".وانتقد كمالوندي "خاصة تسريب الرسائل السرية بين إيران والمدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، إلى وسائل الإعلام، مشددا على أن "هذه المنهج لا ينطبق على باقي الدول الأعضاء في الوكالة و يمارس فقط بحق الجمهورية الإسلامية".

واشار المتحدث الى "ضرورة وضع حد لهذا الأمر، مؤكدا أن "طهران ستتخذ ما يلزم وستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية إذا لم توقف تسريب المعلومات".

