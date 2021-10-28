شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنجيلا ميركل تدعو خليفتها المحتمل إلى قمة مجموعة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول في الحكومة الألمانية اليوم الخميس إن المستشارة أنجيلا ميركل دعت خليفتها المحتمل وزير المالية أولاف شولتز لحضور المناقشات الثنائية مع بقية قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع.



وتسعى الأحزاب الألمانية الثلاثة التي تعكف على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة إلى إنهاء محادثاتها بحلول نهاية نوفمبر وتأمل في انتخاب شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي مستشارا جديدا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر وفقا لما ذكره مسؤولون في الحزب الأسبوع الماضي.

وذكر المسؤول أن اجتماعات ميركل الثنائية ستشمل قضايا منها المحادثات النووية مع إيران، وسيكون أحدها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.