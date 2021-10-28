شكرا لقرائتكم خبر فرنسا تلوح بالانتقام من بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الوزير الفرنسي المكلف بشؤون الاتحاد الأوروبي كليمان بون «إن بلاده قد تتخذ مجموعة من الإجراءات الانتقامية ضد المملكة المتحدة في حال لم تستأنف الحوار ولم تمنح رخص الصيد».

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بون القول «إن هذه الإجراءات قد تشمل مراجعة مجالات التعاون، على سبيل المثال، زيادة أسعار الكهرباء في مرحلة لاحقة، وذلك دون أن يذكر إطارا زمنيا».

وأضاف «إن الصيادين البريطانيين سيتمكنون من استخدام ثلاثة أو أربعة موانئ فقط عقب تطبيق فرنسا لهذه الإجراءات ابتداء من الشهر الجاري».