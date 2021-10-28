فرنسا تلوح بالانتقام من بريطانيا

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بون القول «إن هذه الإجراءات قد تشمل مراجعة مجالات التعاون، على سبيل المثال، زيادة أسعار الكهرباء في مرحلة لاحقة، وذلك دون أن يذكر إطارا زمنيا».
وأضاف «إن الصيادين البريطانيين سيتمكنون من استخدام ثلاثة أو أربعة موانئ فقط عقب تطبيق فرنسا لهذه الإجراءات ابتداء من الشهر الجاري».
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