شكرا لقرائتكم خبر طهران: الوكالة الدولية تسرب معلوماتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم تتوقف عن تسريب المعلومات.

ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عنه القول «إن نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية أصبح منهجا لدى الوكالة».

وقال «إن الوكالة تنشر بين الحين والآخر معلومات تفصيلية عن الأسرار النووية الإيرانية»، مؤكدا أن هذا المنهج لا ينطبق على باقي الدول الأعضاء. وقال «إن بعض التسريبات تصل إلى الإعلام».

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال مؤخرا «إنه سيزور إيران قريبا».