طهران: الوكالة الدولية تسرب معلوماتنا

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ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عنه القول «إن نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية أصبح منهجا لدى الوكالة».
وقال «إن الوكالة تنشر بين الحين والآخر معلومات تفصيلية عن الأسرار النووية الإيرانية»، مؤكدا أن هذا المنهج لا ينطبق على باقي الدول الأعضاء. وقال «إن بعض التسريبات تصل إلى الإعلام».
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال مؤخرا «إنه سيزور إيران قريبا».
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