شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر يلتقى البابا تواضروس لبحث مبادرة "الكنائس الخضراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك القداسة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، وذلك لمناقشة خطة المؤسسة للمشاركة في قمة المناخ القادمة في جلاسكو، بالمملكة المتحدة، وتعتبر هذه واحدة من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.

تناول اللقاء عرض رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر على البابا تواضروس، مشروع الكنائس الخضراء، والذي يتناول إضاءة المباني الكنائسية والإدارية باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك للتكييف مع التغيرات المناخية، وأيضا إطلاق برنامج تدريبي للواعظين، على قضايا المناخ، لاستخدامها في التوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه، والطاقة، وزيادة المسطحات الخضراء، لأن لرجال الدين مهمة كبيرة في التوعية.

كما تناول اللقاء مجهودات المؤسسة في القطاعات التنموية والعمل العام على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى استعراض مشروع اعرف محميتك الذي لاقى استحسان قداسة البابا، ويعتبر المشروع معني بالتوثيق من خلال الصور والفيديو للمحميات الطبيعية ، والذي أطلقته المؤسسة عام 2014 ومازال قائم حتي توثيق كافة محميات مصر الطبيعية ، وأيضا تجربة المؤسسة في مشروع البحر الأحمر خالي من البلاستيك والذي تم اطلاقة عام 2016 وتم اعلان عدة جزر خالية تماما من البلاستيك وانتهى بإعلان محافظ البحر الاحمر قرار منع استخدام البلاستيك الاحادي في المحافظة ، وكذلك تناول مبادرة كلين شورز للحد من استخدام البلاستيك في مصر والتي تم اطلاقها عام 2019 وشملت العديد من المبادرات لنظافة النيل والبحر المتوسط بالتعاون مع الشركاء وكذلك التنسيق مع مجلس النواب ولجنة الطاقة والبيئة حتي الوصول الي فقرة كاملة داخل قانون المخلفات البلاستيكية عن البلاستيك الاحادي ويعتبر ذلك ثمرة مجهود للقطاع الأهلي المصرى وليس المؤسسة فقط.

وانتهى اللقاء بتوجيه رئيس المؤسسة الشكر لقداسة البابا علي حسن الاستقبال وعلي إتاحة الفرصة للمؤسسة للحديث مع أكبر قيادة دينية مسيحية في العالم حول قضايا المناخ.