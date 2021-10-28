شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن 30 سبتمبر يومًا للمحاماة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إبراهيم سعودي، المشرف العام على إدارة الشئون القانونية ومنسق مؤتمر "يوم المحاماة"، أن نقيب المحامين كلفه بأن يعلن 30 سبتمبر يومًا للمحاماة العربية، وليس للمحاماة المصرية فقط.

وأضاف إبراهيم سعودى خلال كلمة له فى الاحتفال بيوم المحاماة أن التوصيات سيتم إعلانها على موقع النقابة يوم السبت المقبل.

تناولت وقائع الجلسة المسائية من فعاليات الاحتفال بيوم المحاماة موضوع "المحاماة العربية وشركاء العدالة"، وما يتعلق بها عن طبيعة العلاقة بين جناحي العدالة، وكيفية تطوير تلك العلاقة لخدمة العدالة، كما تناولت تأثير التكنولوجيا على شركاء العدالة، وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل لتحقيق العدالة الناجزة، كما تناولت الجلسة علاقة المحامين في الوطن العربي مع موكليهم، وما يتعلق بتحديد الأتعاب.