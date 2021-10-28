"لفة".. إعلان لبيومي فؤاد يثير غضبًا في السعودية وتركي آل الشيخ يهاجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

أثار إعلان لا تتجاوز مدته 20 ثانية لأحد المطاعم الشهيرة في السعودية شارك فيه الفنان بيومي فؤاد، غضبًا واسعًا في المملكة خلال الساعات الماضية. وقال المنتقدون إنه يتضمن إيحاء يؤول بطريقة "خادشة ومعيبة".

وقال بيومي فؤاد في حواره مع الشخص الذي يبدو مسؤولًا بالمطعم، عبارة: "وترجعوا تزعلوا من هزاري" والتي ذكرها في آخر أفلامه، "وقفة رجالة"، وهي الجملة التي وُصِفها سعوديون بأنها غير لائقة.

انتقد المخرج وكاتب السيناريو السعودي فهد الأسطاء، إعلان "لفّة" الذي يشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، مُعتبرًا إيّاه في تغريدة على حسابه عبر تويتر، الخميس، "وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "تعزير هذا النوع من الكوميديا التافهة.... شيء مؤسف أن يكون نمطا مقبولا !!".

كما هاجم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الإعلان أيضًا. ووصفه بأنه "تافه، ومعيب، وثقيل دم، ومسيء".

فيما وجّه ناشط سعودي يُدعى نايف سؤالًا لمتابعيه على تويتر: "بصراحة.. وش (ما) رأيكم في إعلان لفّة؟ ذكاء أم وقاحة؟".

وظهر بيومي فؤاد في الإعلان على طاولة وكأنه يتناول الطعام داخل مطعم شهير في السعودية، ويتجاذب أطراف الحديث مع شخص يبدو أنه سعودي.