اصطدام سيارة ببوابة الرسوم بالطريق الأوسطي وأنباء عن وقوع وفيات ومصابين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شهد الطريق الأوسطي اليوم الخميس، اصطدام سيارة أجرة رقم "م ق ص 4315" قادمة من مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة في طريقها إلى المنوفية، ببوابة عبور السيارات "الكارتة"، وأكد شهود عيان سقوط ضحايا ومصابين.

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إزاحة السيارة من نهر الطريق لتسهيل عبور السيارات، وحرر محضر بالواقعة، وجاري عمل المعاينة.

وقال باسم الشافعي شاهد عيان لـ"الخليج 365"، إن سيارة "ميكروباص" اصطدمت مباشرة ببوابات عبور السيارات "الكارتة"، مُرجحًا أن سبب الحادث السرعة الزائدة، ورجح أن يكون أغلب الضحايا من قرى الباجور وأشمون.