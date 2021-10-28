ضبط مالك صيدلية بحوزته عقاقير مُخدرة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك صيدلية؛ لإتجاره في العقاقيرالمُخدرة، بحوزته كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بصيدلية بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (مالك صيدلية "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.