مصرع مسن أسفل عجلات قطار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي مسن مصرعه، اليوم الخميس أسفل عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان، بمدينة بني سويف، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بمصرع " أحمد.ع.أ" 64 عامًا، مقيم قرية الحيبة بمركز الفشن، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره مزلقان محي الدين أسفل كوبري السادات.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان، بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة.