حبس 3 مسؤولين بمصحة إدمان غير مرخصة بتهمة التسبب في وفاة مريض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أمرت نيابة المقطم بحبس 3 مسؤولين بمصحة لعلاج الإدمان "غير مرخصة" 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببهم في وفاة مريض.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بوفاة نجله، مقيم بذات العنوان بمسكنه.

بالانتقال والفحص عُثر على الجثة المشار إليها، وتبين وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم.

وبسؤال المبلغ قرر بقيامه بإيداع نجله بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لعلاجه من الإدمان، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج نجله مفاده تدهور حالته الصحية ورغبتهم في نقله لإحدى المستشفيات، وفور تقابله مع سالفي الذكر تبين له وفاة نجله فاصطحبه للشقة سكنه وقام بالإبلاغ .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المصحة المشار إليها غير مرخصة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 من مسئولي المصحة المشار إليها، لأحدهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصحة المشار إليها وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه حال تواجد المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدثت له وهياج شديد، فقاموا بتوثيقه باستخدام " حبل " بدعوى السيطرة عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، إلا أنه تعرض لحالة إعياء شديدة فقاموا بنقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه إلا إنه توفى قبل وصوله.

وتم بإرشادهم ضبط الحبل المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء والد المجني عليه اتهمهم بالتسبب في وفاة نجله. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.