أفغانستان / مظاهرة نسائيّة في كابل تطالب "طالبان" بإحترام حقوق المرأة

اسماعيل عبد الحي - نظمت عدة نساء أفغانيات مظاهرة في العاصمة كابل اليوم الثلاثاء، طالبن خلالها حركة "طالبان" التي إستولت على السلطة في أفغانستان، بإحترام حقوقهن.

وحاولت النساء المشاركات في المظاهرة التوجه لمبنى مقر بعثة الأمم المتحدة في كابل، لكن عناصر من حركة "طالبان" طوّقوهن قبل الوصول إليه.

وقالت بعض المتظاهرات إنهن يريدن مقابلة رئيسة بعثة الأمم المتحدة في كابل، ديبورا ليونز

وشهدت العاصمة الأفغانية كابل عددا من التحركات النسائية منذ إستيلاء حركة "طالبان" على الحكم، وإصدارها عددا من القرارات التي تحد من حقوق المرأة في العمل والدراسة.

المصدر: سبوتنيك