منظمة الصحة العالميّة : جائحة "كورونا" لم تنته بعد

اسماعيل عبد الحي - حذّرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من أن وباء كوفيد-19 "لم ينته بعد"، ودعت الدول إلى الإعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها المنظمة.

وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي، ديدييه حسين كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع الوبائي، وبعد إجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت بيانا أكدت فيه أنه "في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة إستخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد".

وقالت اللجنة في بيانها، إنها قررت الأسبوع الماضي "بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثا إستثنائيا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب إستجابة دولية منسقة".

وفي توصياتها للدول، لا تزال اللجنة تعارض مبدأ إثبات التلقيح للرحلات الدولية نظرا إلى التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم، كما طلبت من الدول الإعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للإستخدام في حالات الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحي "موديرنا" و"فايزر-بايونتيك" ويعتمدان على تقنية الحمض الريبي النووي المرسال ولقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ولقاح "جونسون أند جونسون"، بالإضافة إلى نسخ مختلفة من لقاح "أسترازينيكا"، ومن المتوقع إتخاذ قرار قريبا بشأن لقاح "كوفاكسين" الذي طوره مختبر "بهارات بايوتيك" الهندي.

جدير بالذكر أن اللجنة أوصت في إجتماعها الثاني في 30 جانفي 2020، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة الوباء.

RT