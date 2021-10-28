الأمم المتحدة تعرض على البرهان المساعدة في التوصل للتسوية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه اجتمع مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، وعرض عليه تسهيل التوصل لتسوية سياسية في السودان.

وقالت البعثة الأممية إن الممثل الخاص للمنظمة في السودان التقى البرهان وحثه على تهدئة الأوضاع في البلاد، كما طلب منه السماح بالوصول إلى المحتجزين والإفراج عنهم.

وعرض بيرتيس “مساعدته في تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية” (بين الجناحين العسكري والمدني).

وكانت عدة هيئات مدنية معارضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة يوم الاثنين الماضي في السودان، دعت إلى التحضير لتظاهرات واسعة يوم السبت المقبل، تحت شعار مليونية 30 أكتوبر، من أجل المطالبة بتسليم الحكم في البلاد للمدنيين.

بالتزامن أعلن مدير الطب الشرعي السوداني، هشام فقيري، الخميس، مقتل سبعة متظاهرين على الأقل، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم قبل أيام. وقال لوكالة فرانس برس “يوم الاثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع.

كما أشار إلى أن بعض الجثث بدا عليها آثار ضرب بأدوات حادة”.