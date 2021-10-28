اعتراض 5 صواريخ بالستية أطلقها الحوثي على السعودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض 5 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.

وقال التحالف في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر (5) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا تجاه جازان”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف جماعة الحوثي اليمنية لمطار أبها الدولي.

وأشار التحالف إلى “إحباط محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات اللازمة “لتحييد القدرات النوعية مع القانون الدولي الإنساني”.

ومؤخرا، صعّد المتمردون الحوثيون هجماتهم على المدن الجنوبية للسعودية بواسطة الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.

والأربعاء، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية. وفي مطلع أكتوبر الجاري، شنت جماعة الحوثي هجوما على مطار جازان الدولي وأسفر عن 10 إصابات.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي تخوض نزاعا داميا ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

أسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم كثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.