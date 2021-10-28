لأول مرة.. الحكم على شخص في إسرائيل بتهمة “الاغتصاب الافتراضي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

في سابقة قضائية، أصدرت محكمة إسرائيلية حكما ضد شخص بتهمة ارتكاب جريمة “اغتصاب افتراضي”.

وأكد موقع vesty.co.il الإخباري الإسرائيلي اليوم الخميس أن المحكمة المحلية في بئر السبع سبق أن أصدرت حكما بالسجن 30 شهرا بحق المواطن المدعو، إيليرال هلالي، الذي اعتقل بعد أن تواصل في الإنترنت مع وكيل في الشرطة انتحل شخصية طفلة في سن 13 عاما، واستغل التلاعب بالألفاظ بغية إجبار هذه الطفلة المفترضة على القيام بأفعال جنسية.

وقدم هلالي طعنا إلى المحكمة العليا، غير أنها أيدت الحكم الصادر بحقه وأقرت بإمكانية ارتكاب جرائم اغتصاب في المجال الافتراضي، دون أي تلامس جسدي، محذرة من أن اقتراف مثل هذه الجرائم في الإنترنت لا يقلل من خطورتها.

في المقابل، حذر محامي المدان أن الحكم الصادر بحقه يمثل سابقة قضائية خطيرة تتناقض قوانين البلاد، لافتا إلى أن مثل هذه الأفعال في الإنترنت حتى الآن كانت تصنف بـ”تصرفات فاسقة”.