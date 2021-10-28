شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب مرثا محروس رئيسا للجنة بناء السلام فى البرلمان الدولى للتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار البرلمان الدولي للتسامح والسلام، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، رئيسا للجنة بناء السلام في العالم، وذلك في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كونغرس الجمهورية بكولومبيا.

شمل جدول أعمال الجلسة السابعة للبرلمان الحافل بالإجتماعات، لقاء للوفد البرلماني مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، الذي استقبلهم داخل أروقة القصر الرئاسي.

والقت النائبة مرثا محروس، كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة، موضوع الجلسة، وتحدثت فيها عن دور مصر الرائد باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تقرر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبرهنت علي تفعيل هذه الاستراتيجية بتمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 25% وكذلك العديد من المناصب النسائية التي تدل على رؤية القيادة السياسية المتثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بالدور الرائد للمرأة المصرية.