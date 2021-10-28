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عاجل.. ملك البحرين وولي عهد أبوظبي يبحثان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

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محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، الخميس، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

وتبادل الجانبان، خلال لقاء جمع بينهما في مقر إقامة ملك البحرين، في أبوظبي، الأحاديث الودية حول ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية راسخة ومتميزة.

 

وأكد الجانبان على الحرص المتبادل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

 

 وعبر الجانبان عن اعتزازهما بأواصر الروابط الأخوية المشتركة بين البحرين والإمارات، وما تشهده من تطور مستمر في جميع المجالات لكل ما فيه خير ورفعة الشعبين الشقيقين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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