عاجل.. فرنسا وأستراليا تجريان محادثات للمرة الأولى منذ "أزمة الغواصات"

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

قل قصر الإليزيه اليوم الخميس إن فرنسا وأستراليا، أجرتا أول محادثات منذ "أزمة الغواصات" التي نشبت بين البلدين سبتمبر/ أيلول الماضي.



المحادثات جرت هاتفيا اليوم الخميس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

وأكد قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن ماكرون أشار إلى أنه "يعود الآن إلى الحكومة الأسترالية باقتراح خطوات عملية تجسّد رغبة السلطات الأسترالية العليا بإعادة تحديد أسس علاقتنا الثنائية ومواصلة عمل مشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأدى فسخ عقد تزويد غواصات فرنسية لأستراليا إلى أزمة بين باريس من جهة وواشنطن وكانبرا من جهة أخرى.

وكان تراجع أستراليا عن الصفقة المبرمة مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية في عام 2016، مدفوعا بإعلان تشكيل تحالف استراتيجي ثلاثي بين واشنطن وكانبرا ولندن، تحصل الحكومة الأسترالية بموجبه على غواصات تعمل بالدفع النووي بدلا من الغواصات الفرنسية التقليدية.

ورغم تواصل باريس وواشنطن عقب الأزمة، إلا فرنسا وأستراليا لم يجريا مباحثات ثنائية، قبل محادثات اليوم.