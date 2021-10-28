شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تتصدى لهجوم إرهابي في منطقة «كورام» الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدى الجيش الباكستاني لهجوم نفذته عناصر إرهابية عبر الحدود مع أفغانستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن مجموعة من المسلحين حاولوا اختراق السياج الحديدي الفاصل بين الحدود الباكستانية والأفغانية، بالقرب من منطقة كورام الحدودية للتسلل إلى الأراضي الباكستانية.

وأضاف البيان أن قوات الجيش تصدت للهجوم وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل جنديين باكستانيين، مؤكداً في الوقت ذاته عزم القوات المسلحة الباكستانية بالحفاظ على الحدود والتصدي لأي هجوم يستهدف أمن وسيادة باكستان.