الإطاحة بمتهمين أثنين بتجارة وترويج المواد المخدرة في مدينة الصدر (صور)

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بإشراف ومتابعة من اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشرة، وبغية تضييق الخناق على تجار ومروجي المخدرات، وردت معلومات استخبارية من استخبارات الحشد تفيد بتواجد شخصين يتاجران بالمواد المخدرة ويروجان لها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الحشد من القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".واضافت أن "المتهمين، بحوزتهما واحد كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ودراجتين ناريتين للتنقل".

واشارت الى انه "تم تسليمهما مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالا جزائهما وفق القانون".