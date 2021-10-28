انت الان تتابع خبر تأديبية الدوري الفرنسي تعاقب حكيمي بالايقاف لمباراتين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-28 | 14:07
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اصدرت اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس،عقوبة بحق الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، بالإيقاف التام لمباراة واحدة، وأخرى مع وقف التنفيذ.
وجاء إيقاف حكيمي بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد مارسيليا، في كلاسيكو "الليغ 1"، الأحد الماضي.
وتعرض حكيمي للطرد، للمرة الأولى في مسيرته، في الدقيقة 57، بعدما ارتكب خطأ في حق مهاجم مارسيليا، التركي جنكيز أوندر، عندما كان الأخير منفردا بالمرمى الباريسي.
وسيغيب حكيمي بالتالي عن مباراة سان جيرمان ضد ليل، المقررة غدا الجمعة لحساب الأسبوع الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتعرض حكيمي للطرد، للمرة الأولى في مسيرته، في الدقيقة 57، بعدما ارتكب خطأ في حق مهاجم مارسيليا، التركي جنكيز أوندر، عندما كان الأخير منفردا بالمرمى الباريسي.
وسيغيب حكيمي بالتالي عن مباراة سان جيرمان ضد ليل، المقررة غدا الجمعة لحساب الأسبوع الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
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