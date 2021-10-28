بالوثيقة.. مرشح فائز يُخير الصدر بين الاستقالة والقبول والاخير يرد

بغداد - ياسين صفوان - رد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، على النائب السابق والفائز الحالي برهان المعموري بناء على طلب رسمي قدمه.

وقال الصدر بحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، "لو لا مواقفك السابقة لما قبلنا اعتذارك لكننا آل الصدر لا نغلق ابوابنا، فأهلا بك ومرحبا".

وتابع، "آملا ان لا تكرر انفصالك عن آال الصدر ويضيع تاريخك.. فشكرا لك على هذا الموقف الاخلاقي وكن منا وفينا، فشكرا لك على هذا الموقف الاخلاقي".

وقال المعموري في وثيقة بخط اليد، اطلعت عليها الخليج 365، "اني النائب السابق برهان المعموري والفائز حاليا الاول على الدائرة الانتخابية الثالثة (قضاء الخالص) بعدد اصوات (20059)"، مستدركا "ايمانا مني بمشروعكم الاصلاحي الذي بذلتم من اجله الغالي والنفيس والذي يعتبر طوق النجاة للعراق والعراقيين جميعا". وأضاف المعموري، "سيدنا الحبيب ارى نفسي ملزم بأن اكون لبنة في يدكم لخدمة هذا المشروع الوطني لتقر عيني وعيون اهالي محافظة ديالى الكرام من جميع مكوناتها واطيافها الذين اعطوني ثقتهم وخولوني ىالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم".

واكمل "اضع استقالتي او استمراري في مجلس النواب حاضرا ومستقبلا طوع امركم ورهن اشارتكم ولكم الامر والطاعة ولي القبول والتنفيذ".