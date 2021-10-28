الكاظمي يخصص منحة مالية عاجلة لذوي الضحايا والنازحين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الخميس، أن رئيس الوزراء خصص منحة قدرها عشرة ملايين دينار لكل عائلة شهيد ومليون لكل عائلة نازحة.

وقالت وزارة الهجرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو واليوم بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زارات اليوم برفقة وزير الداخلية ومستشار الامن القومي ورئيس اركان الجيش فضلا عن نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم، قضاء المقدادية لتفقد عوائل الشهداء والجرحى والنازحين، وتقديم واجب العزاء والتعاطف مع العوائل ومصابهم الكبير والأليم بفقدان أبنائهم الشهداء الذين قضوا غدرا على أيدي عصابات داعش الارهابية".

وبحسب البيان "عبرت جابرو عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر وذوي الشهداء خلال لقائها بهم في مجلس العزاء الذي اقيم في حسينية المصطفى في الحي العسكري بالقضاء، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وأوضحت جابرو أن "العوائل بلغت اعدادها (227) عائلة نازحة لغاية ألان، وتم توزيعهم على دور سكنية ودفع بدلات الايجار عنهم بعد ان كانوا متخذين الجوامع سكنا لهم"، مشيرة إلى انه "من الممكن بعد التباحث والتنسيق مع الاجهزة الأمنية أن يتم نقلهم إلى مخيم خانقين مؤقتا إلى ان يستقر الوضع الامني في تلك القرى".

ولفتت إلى أن "رئيس الوزراء خصص لعوائل الشهداء منحة قدرها عشرة ملايين دينار لكل عائلة شهيد ومبلغ ثان (مليون دينار) الى كل عائلة نازحة الى جانب منحة اخرى تدفع لهم بعد العودة".

كما زارت "مستشفى بعقوبة العام بمركز المحافظة للاطمئنان على صحة وسلامة الجرحى المصابين اثر الحادث".