شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: المحاماة رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات وبها يزدهر الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر يوم المحاماة، هو تكريم للمحامين ونقيبهم، وهم أهل للتكريم، وأن حضور وزير العدل يعبر عن تقديره للمحامين واعتزازه بالمحاماة.

وأضاف شهاب خلال كلمه له في مؤتمر مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي، والذي تنظمه نقابة المحامين المصرية، احتفالا بيوم المحاماة، أن المحاماة رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات، وبها يزدهر الوطن، وبها تكون سيادة القانون هي الفيصل.

وعبر شهاب عن سعادته بدعوة النقيب رجائي عطية لحضور المؤتمر وأن يكون المتحدثين فيه، عن تفاصيل مفاوضات إعادة طابا، مشيرًا إلى أن مصر لجأت للتحكيم الدولي، فلم يكن لديها أي استعداد للتفريط فى شبر واحد من أراضيها.

وتابع: "إسرائيل ماطلت وحاولت تغيير المواقع الحدودية من علامات الحدود، وبعدها طلبنا الدخول للتحكيم الدولي حول طابا، طبقًا لاتفاقية السلام، وصممنا على ذلك، وبدأت معركة قانونية طويلة، لأجل جمع المستندات والخرائط، كل فريق قدم 3 مذكرات مكتوبة ومرافعات شفوية، ومعاينة من المحكمة للمواقع، ثم رفعت المحكمة جلساتها للمداولة 3 أسابيع، وفي 1989، وأعلنت المحكمة أن المواقع المصرية هي الصحيحة ورأس النقب كلها مصرية، والعلامة 91 هي المنطقة الصحيحة، وبالتالي طابا منطقة مصرية".

وأكد شهاب على أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، ويجب أن يكون هناك القوة والإرادة اللازمة لإحقاق الحق، وأن قضايانا القومية لا تحل بالشطارة ولا بحسن النوايا ولا العاطفة، وإنما بالاسلوب العلمي، وتجربة أكتوبر والاعتماد على الخبرة والتخصص العلمي خلالها خير دليل.

وكرم رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحاامين العرب، الدكتور مفيد شهاب، بإهدائه، درع نقابة المحامين.