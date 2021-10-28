شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: مستقبل المحاماة فى مصر والوطن العربى قضية بالغة الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه تم اختيار أن يكون موضوع الاحتفالية بيوم المحاماة تحت عنوان "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، لأن هذه القضية بالغة الأهمية.

وأضاف رجائى عطية خلال كلمة له فى الاحتفال بيوم المحاماة، أن المحاماة رسالة، متابعا: "لماذا هي رسالة؟ لأنها شبيهة برسالة الأنبياء والرسل، فصفحة وجدان المحامي برمتها تقوم على رعاية الغير وإنصافه، والوقوف إلى جانبه، فالمحامي في مباشرته للمحاماة إنما ينوب عن موكله، ويتولى الدفاع عن مصالحه، وقد يضحي بحياته من أجله، وهو يتجه بخطابه إلى منصة القضاء الموكول إليها أن تفصل في كل دعوى".

وأردف نقيب المحامين: "ثم هو ناتج عمله وجهده يصدر من غيره بحكم قضاء هو المنوط به أن يحكم بالعدل بين الناس، لذا فلا أغالي إذا قلت أن المحاماة رسالة"، مشيرا إلى أن قضايا الحرية وحماية الحقوق على رأس أولويات المحاماة، وأنها وإن حظيت بجانب كبير جدًا من المحامين والمحاماة؛ إلا أنه من المنتظر منها والمتوقع لها في مصر الوطن العربي أن تذوب في الدفاع عن الحريات والحقوق.

وأشار رجائى عطية نقيب المحامين، إلى أن المحاماة مطالبة بأن تواجه وأن تتبنى الأساليب المتعددة التي صارت تؤدي بها رسالتها.

وكانت قد انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة.