الداخلية تكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة خطف طفل في سوهاج، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز ) بغياب (نجلها - 9 سنوات) عن مسكنهما ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، وفـى وقت لاحق عُثر على الطفل بمعرفة الأهالي بموقف السيارات بمدينة سوهاج بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج حيث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقرر أحدهم بأنه نظراً لإقامته بذات القرية سكن الطفل وعلمه بثراء والده، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، حيث أرشدهما عن مكان تواجد الطفل حال لهوه بأحد شوارع القرية، وأضاف الأول بتوجه (الثاني والثالث) للقرية بمركبة "توك توك" وتقابلا مع الطفل وطلبا منه توصيلهما إلى منزل جده لوالدته الكائن بذات القرية ثم اصطحبا الطفل لمنزل أحدهم وعقب استشعارهما بتضييق الخناق عليهما تخليا عن الطفل.

وبمواجهة الثاني والثالث أيدا أقوال الأول وأرشد الثاني عن مركبة "التوك توك" المستخدمة فـي ارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.