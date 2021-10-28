دراسة أمريكية: قناة السويس الممر الملاحي الأكثر تأثيرًا في حركة التجارة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

رصدت دراسة أعدها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكي، الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية وصناعة النقل البحري.

وأفاد بيان لهيئة قناة السويس، أن نتائج الدراسة أكدت أن القناة هي الممر الملاحي الأكثر تأثيرًا في حركة التجارة العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم، ما يجعل دورها محوريًا في التأثير على الرفاهية العالمية حال حدوث أي تغييرات تؤثر على المرور عبرها.

واستدلت الدراسة بتأثير أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بقناة السويس مارس الماضي في تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية لتكون قناة السويس وفقًا لما ذكرته الدراسة "أهم عقدة في شبكة التجارة العالمية".