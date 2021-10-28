فرقاطة روسية تتوجه إلى البحر المتوسط لتنفيذ مهام خاصة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود الروسي، أن الفرقاطة الروسية “أدميرال غريغوروفيتش”، توجهت إلى البحر الأبيض المتوسط، للانضمام إلى التشكيل التشغيلي الدائم للبحرية الروسية في المنطقة.

ووفقا للخدمة، تمر السفينة حاليا بمضيق البوسفور والدردنيل. ستحل “أدميرال غريغوروفيتش” محل الفرقاطة “أدميرال إيسن”، التي تقوم بمهام خاصة في البحر المتوسط ​​منذ أغسطس/ آب 2021.

وأشار أسطول البحر الأسود إلى أن “طاقم الفرقاطة يقوم بعملية انتقال مخطط لها من البحر الأسود إلى منطقة البحر البعيدة”.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن السفينة نفذت عملية إطلاق صاروخ مشتركة مع أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية المضادة للسفن “بال” و”أوتيس” في شبه جزيرة القرم.