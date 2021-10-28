"ويز إير أبوظبي" تضيف موسكو إلى قائمة وجهاتها.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

أعلنت "ويز إير أبوظبي" عن إضافة العاصمة الروسية موسكو إلى قائمة وجهاتها والتي تعد واحدة من أكثر الوجهات السياحية طلبًا حول العالم.



وستبدأ "ويز إير أبوظبي" تسيير رحلاتها إلى العاصمة الروسية اعتبارًا من 15 ديسمبر بمعدل أربع رحلات أسبوعيا أيام الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة، واعتبارًا من فبراير 2022، ستسير الشركة رحلة بمعدل يومي إلى موسكو، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 33 وجهة.

وخلال مشاركته في مؤتمر "أجنحة المستقبل" الذي يقام اليوم في موسكو، قال جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة "ويز إير": "نؤكد من خلال هذه الإضافة التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين الروس إذ تواصل "ويز إير أبوظبي" التزامها في توفير الوجهات الاستثنائية الغنية بالثقافات والفنون والطبيعة ونرحب اليوم بانضمام موسكو إلى شبكتنا".

من جانبه، قال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": " نتطلع إلى زيادة حركة السفر بين البلدين، إذ نحرص على تقديم خيارات فريدة أمام المسافرين لنجعل الوصول إلى موسكو أكثر سهولة وسنواصل إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتنا".

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وكانت ويز اير أبوظبي، أعلنت منذ انطلاقها في بداية العام الجاري، عن مجموعةٍ واسعة من مسارات الرحلات التي تربط العاصمة الإماراتية بعدد كبير من الوجهات العالمية، بما فيها أثينا والاسكندرية والبحرين وبلجراد وأوديسا وساراييفو وتيرانا وعدد من المدن الأخرى مع توقعات بزيادة الطلب عقب التغييرات في القواعد التوجيهية المتعلقة بالسفر.

وفي سبتمبر 2021، قال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "وايز إير أبوظبي أخذت خطوةً كبيرةً في إطار عمليّة تحويل مطار أبوظبي الدولي إلى مركز عالمي للنقل الجوي، مع تسييرها رحلتها الأولى إلى مملكة البحرين، حيث سيوفر هذا المسار لعملائها وجهات سفر جديدة وممتعةً بفضل الجهود الدؤوبة وتطبيق برنامج شامل للصحة والسلامة في جميع مطارات أبوظبي".