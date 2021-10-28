وزير الداخلية يعلن فتح تحقيق شامل في أحداث المقدادية الأخيرة

وقال الغانمي في بيان تلقته الخليج 365: إن " دماء الشهداء لن تذهب سداً وسيتم إنزال الشد العقوبات بالمجرمين من عصابات داعش الإرهابية، وذلك خلال زيارته لمكان الجريمة وعوائل ضحايا الهجوم الإرهابي".

وأكد، إنه "سيتم فتح تحقيقاً شاملاً في الاعتداء الإرهابي".

وكان الغانمي، قد ترأس وفداً امنياً رفيع المستوى ضم كلاً من وزيرة الهجرة والمهجرين ومستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لتقديم التعازي والمواساة وزيارة عوائل ضحايا الاعتداء الإرهابي في المقدادية.

وفي ليلة أول أمس، تعرضت قرية الرشاد في اطراف المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، إلى هجوم داعشي، أسفر عن وقوع نحو 30 شخصاً ما بين شهيد وجريح.

