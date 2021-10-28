عاجل.. الجيش الإثيوبي يعلن شن غارة جوية بمدينة مقلي في إقليم تجراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الجيش الإثيوبي، الخميس، غارة جوية على موقع بمدينة مقلي في إقليم تجراي.



وقال مكتب الاتصالات الحكومي الإثيوبي، إن "قوات الدفاع الوطني الإثيوبي (الجيش) نفذت ضربة جوية، الخميس، دمرت الجزء الثاني من مصنع مسفن للهندسة الصناعية في مدينة مقلي حاضرة إقليم التجراي شمال إثيوبيا".

وأوضح مكتب الإتصال الحكومي، أن "المنشأة الصناعية التي تم تدميرها اليوم، كانت تستخدم من قبل جبهة تحرير تجراي لصيانة معداتها العسكرية".

وأضاف أن "القوات المشتركة للجيش الوطني والقوات الخاصة لإقليم أمهرة التي تخوض معارك بالمنطقة، شنت هجوماً مضاداً قوياً وتمكنت ن تحييد العديد من عناصر جبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان بالإرهابية، وخلفت العملية العديد من الجرحى والأسرى".

ولفت البيان الى أنه "تم بالفعل تدمير عدد من مراكز التدريب لعناصر جبهة تحرير تجراي من خلال الغارات الجوية المستمرة حتى الآن"، وفق البيان.