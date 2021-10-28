عاجل.. السجن المؤبد لسوري في لبنان بتهمة الإرهاب

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد سوري بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.



وقررت المحكمة ، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس ، تجريد المحكوم عليه من الحقوق المدنية، وتغريمه 500 ألف ليرة لبنانية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.

وورد في حيثيات الحكم أنه على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم السوري خالد عبد الحميد البكور على الانتماء للتنظيمات الإرهابية واستلام أسلحة حربية منها والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال، وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة وتحطيم محتويات مخفر عرسال.