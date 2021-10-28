عاجل.. تعليق جلسة استماع لـ"دياب" في انفجار مرفأ بيروت

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

أكد مصدر قضائي، الخميس، أن طارق بيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت علق، الخميس، جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع دياب دعوى قضائية.



ورفع دياب، الأربعاء، دعوى "مخاصمة" ضد الدولة اللبنانية، بعد توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، ولم يحضر جلستي استجواب على الأقل حددهما بيطار، وفقا للعين.

وكان قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، أصدر مذكرة إحضار بحق دياب لاستجوابه.

ونقلت "رويترز" عن المحامي نزار صاغية، من جماعة المفكرة القانونية، قوله إنه "يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى".

وأضاف: "بإمكان بيطار مقاضاة آخرين في القضية".

ولم يحضر رئيس الحكومة السابق جلستي استجواب على الأقل حددهما بيطار، كما امتنع تقريبا كل كبار المسؤولين الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.

وبعد أكثر من عام على التفجير الذي دمّر العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تصل التحقيقات إلى نتيجة حاسمة، فيما يرفض معظم المسؤولين رفع الحصانات عن النواب والوزراء للمثول أمام القضاء.