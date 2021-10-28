شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. ضبط 5 عناصر يشتبه ارتباطهم بعملية إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت وحدات خاصة تابعة للشرطة الألمانية غربي البلاد صباح اليوم الخميس بتفتيش شقق خمسة رجال في إطار عملية شرطية موسعة، على خلفية الاشتباه في صلتهم بالإرهاب والإعداد لعمل إرهابي.

وأوضحت الشرطة أنه تم تفتيش شقق في مقاطعة دورن في المنطقة بين مدينتي آخن وكولونيا بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.

وذكر الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والشرطة بمدينة كولونيا في بيان مشترك أنه "يتم اتهام المشتبه بهم بالإعداد لعمل ذي دوافع إرهابية بناء على مواد دعائية لـ (داعش).

وأضاف البيان أنه تتم إدارة القضية وتنسيقها من جانب الهيئة المركزية لملاحقة الإرهاب بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.