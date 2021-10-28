انت الان تتابع خبر افتتاح طريق رئيسي شمالي بغداد لتخفيف الزحمة المرورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افتتح محافظ بغداد طريق رئيسة شمالي بغداد. مؤكدا ان هذه الطريق ستقلل من الزحامات المرورية التي تثقل كاهل المواطن.

بطول ثلاثة كيلو مترات ونصف افتتح محافظ بغداد احد الطرق الرئيسة بقضاء الراشدية شمالي بغداد. بعد إكمال كافة الأعمال الخدمية التي لخصت بإكساء الطريق ووضع بوابة تحت عنوان قلعة الراشدية.. خطوة جاءت بحسب معنين للحد من الزحامات المرورية في العاصمة



أهالي القضاء وممثليهم رحبوا بهذه الخطوة مطالبين ايضا بتكثيف الجهد لخدمي لاسيما شبكات الصرف الصحي وتحسين الكهرباء