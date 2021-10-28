بالاتفاق مع القابلة المأذونة.. القبض على أب يروم بيع ابنته في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على شخص كان يروم بيع أبنته بالاتفاق مع القابلة المأذونة التي تم القبض عليها سابقاً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، إن "معلومات توافرت عن وجود شخص يروم بيع ابنته بالاتفاق مع القابلة المأذونة التي تم القبض عليها سابقاً، من خلال إجراء عملية قيصرية وبيع الطفلة ، حيث تم على الفور ولأهمية الموضوع، تشكيل فريق عمل من مفارز لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الكرخ لمتابعة الحادث".



وتابع البيان، إنه "بعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم ضمن منطقة المنصور والقبض على المتهم ، حيث دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (٦) من قانون الاتجار بالبشر لينال جزائه العادل".

