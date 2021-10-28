توضيح من الداخلية حول حقيقة إطفاء كاميرات المراقبة قبيل هجوم المقدادية

وقال معن في توضيح وزعه على وسائل الإعلام: إنه "يعتب على وسائل الإعلام التي تحدثت عن قيامه باطفاء الكامرات الحرارية في قضاء المقدادية".

وأضاف، "كان لدي لقاء تلفزيوني وعندما وجه لي المحاور سؤالاً مفاده، هل كانت الكامرات الحرارية عاطلة او تم اطفائها؟ كان جوابي واضحاً، ان هنالك لجنة تحقيقية فنية تحقق في ملابسات الحادث وهي من ستعطينا النتائج، ولا يجب ان نستعجل في الاجابة".

