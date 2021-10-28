روسيا.. إصابة 16 شخصا في حادث تصادم "ترامواي" في سان بطرسبورغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصيب 16 شخصا جراء حادث تصادم اثنين من عربات الترام بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.



وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ المحلية لوكالة "نوفوستي: "وقع هناك تصادم عابر بين عربتين للترام، وأسفر عن إصابة 16 شخصا".

وتدل معلومات رسمية أن كل المتضررين أصيبوا بجروح خفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات.

ولا تزال أسباب الحادث غامضة حتى الآن.