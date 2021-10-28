عاجل.. انطلاق أعمال منتتدى فيينا لمكافحة الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

انطلقت صباح اليوم الخميس في فيينا، أعمال منتدى مكافحة الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان ، بحضور لفيف من الخبراء والمسؤولين.



وبدأت أعمال المؤتمر في قصر النمسا السفلى في تمام ال١٠:٤٥ بالتوقيت المحلي، بجلسة عامة.

ويضاف هذا المنتدى الذي تنظمه الحكومة النمساوية ومن المرجح أن يعقد بشكل سنوي في فيينا، إلى خطوات عدة اتخذها هذا البلد الأوروبي، لمكافحة خطر الإخوان الإرهابية منذ عام ٢٠١٩.

ومن بين حضور المؤتمر وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، ومساعد وزير المواطنة في وزارة الداخلية الفرنسية مارلين شيابا، ومنسقة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي إيلكا سالمي، إلى جانب لفيف من الخبراء من جميع أنحاء أوروبا.

ومن بين المشاركين في المؤتمر،أيضا، الخبير الفرنسي، جيل كيبيل، وخبير التطرف السويدي، ماغنوس رانستورب، والخبير الدنماركي لين كوهلي، والخبير الأمريكي في شؤون الإخوان، لورنزو فيدينو، ومهند خورشيد، أستاذ اللاهوت الإسلامي في جامعة جورج واشنطن الأمريكية وجامعة مونستر الألمانية.