شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إثيوبيا تؤكد أن وجود السودان في مفاوضات سد النهضة أمر مهم ومستعدون لاستئنافها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أبدت إثيوبيا استعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة، وقتما دعت قيادة الاتحاد الأفريقي لذلك، مشيرة إلى أهمية مشاركة السودان.



وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن أديس أبابا مستعدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة اليوم قبل غد، متى ما دعت لها قيادة الاتحاد الأفريقي.

وتعليقا على تعليق الاتحاد الأفريقي لمشاركة السودان في أنشطته، قال مفتي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نعتقد أن وجود السودان في مفاوضات سد النهضة أمر مهم، لكننا في نهاية الأمر نلتزم بما تقرره قيادة الاتحاد بشأن استئناف المفاوضات ومشاركة السودان فيها".