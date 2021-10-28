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اليابان تعرب عن قلقها من تحديث الصين لجيشها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

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قال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوشيهيكو إيسوزاكي، إن اليابان، مثل دول أخرى في المنطقة، تشعر بالقلق إزاء تحديث الصين لقواتها وتوسيع نشاطها العسكري.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نحن على علم بالتصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، نلاحظ أن الصين تطور بنشاط تكنولوجيا الأسلحة فرط الصوتية، والأسلحة النووية، بهدف إنشاء قوات هجومية قادرة على التغلب على الدفاعات الصاروخية".

 

وأكد أن اليابان مثل دول أخرى في المنطقة، وكذلك المجتمع الدولي، قلقة للغاية بشأن القضية الأمنية فيما يتعلق بالتعزيز السريع للإمكانات العسكرية للصين وتوسيع نشاطها العسكري.

 

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الصين اختبرت صاروخا فرط صوتي قادرًا على حمل أسلحة نووية في أغسطس الماضي، وهو ما نفته الصين وقالت إنها اختبرت مركبة فضائية وليس صاروخا فرط صوتي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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