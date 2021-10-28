اليوم.. مؤتمر دولي في فيينا يبحث سبل مكافحة الإخوان بأوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنظم النمسا، اليوم الخميس، مؤتمرا تاريخيا حول مكافحة الإسلام السياسي ومن بينها تنظيم الإخوان الإرهابي، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمتخصصين.



والأسبوع الماضي، دعت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، لحضور مؤتمر دولي كبير حول "الإسلام السياسي" تحت عنوان "منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف في الاندماج"، ويعقد في قصر "النمسا السفلى" بفيينا.

وقالت راب إن "الإسلام السياسي لا يتوقف عند الحدود. ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن نتواصل ونعمل عن كثب مع دول أوروبية أخرى هنا".

وتابعت: "يسعدني أنه مع هذا المؤتمر الجديد، أنشأنا منبرًا في فيينا للتبادل حتى نتمكن من دفع هذه القضية إلى الأمام مع وزراء أوروبيين آخرين وكبار الخبراء الدوليين".

ومن المتوقع أن يتبادل الوزراء المختصين والخبراء من عدة دول أوروبية في المؤتمر، الأفكار حول مواضيع الإسلام السياسي والتطرف، وسبل مكافحة التنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم الإخوان.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 خبير إضافة إلى سوزان راب والوزراء المتخصصين من العديد من دول الاتحاد الأوروبي من بينهم وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، ومساعد وزير المواطنة في وزارة الداخلية الفرنسية، مارلين شيابا، ومنسقة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، إيلكا سالمي.

وبالإضافة إلى المناقشات الثنائية بين الوزراء المقرر حضورهم المؤتمر في فيينا، يشمل المؤتمر تنظيم أربع حلقات نقاشية يديرها الصحفي السابق في التلفزيون النمساوي، هانيلور فيت.

ومن بين الخبراء المشاركين في المؤتمر، الخبير الفرنسي، جيل كيبيل، وخبير التطرف السويدي، ماغنوس رانستورب، والخبير الدنماركي لين كوهلي، والخبير الأمريكي في شؤون الإخوان، لورنزو فيدينو، ومهند خورشيد، أستاذ اللاهوت الإسلامي في جامعة جورج واشنطن الأمريكية وجامعة مونستر الألمانية.